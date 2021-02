Ex-Lebensgefährtin mehrfach mit Umbringen bedroht

Die Festnahme erfolgte am Dienstag gegen 19 Uhr über Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Zusätzlich zu den mehrfach, gefährlichen Drohungen gegen seine ehemalige Lebensgefährtin und ihren Bekannten konnte die Polizei im Zuge der Erhebungen Videos und Beweismaterial sicherstellen, in dem der Festgenommene mehrfach strafbare Handlungen gegen die Polizei auf Facebook geteilt hatte. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung und Gutheißung mit Strafe bedrohten Handlungen angezeigt. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.