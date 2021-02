Italien attackiert „Ibra“ wegen Gesangsauftritt

Ibrahimovic, streitbarer und äußerst selbstbewusster Star der Mailänder, soll an allen Abenden in San Remo auftreten, nur am Mittwoch will er für das Match gegen Udinese nach Mailand zurückkehren. Danach wartet am Sonntag, dem Tag nach dem Abschluss in San Remo, das Spiel in Verona. Im Musik-Mekka ist auch ein Duett mit Bologna-Trainer Sinisa Mihajlovic geplant. Der nannte Ibrahimovic im Vorfeld schon einmal einen „furchtbaren Sänger“.