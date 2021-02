„Gespenstische“ Suche entpuppte sich als Fehlalarm

„Hinter mir ging in der Arzler Reise eine Lawine ab, kann sein, dass es Verschüttete gibt!“ So dramatisch klang der Tourengeher, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Tirol Alarm schlug. Hubschrauber, Bergretter und Lawinenhunde suchten daraufhin die Riesenlawine auf der Nordkette ab. Gegen 21 Uhr Entwarnung: keine Verschütteten!