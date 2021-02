„So viele Buchungen wie noch nie um diese Zeit“

Zehn Standorte in Oberösterreich

Die Corona-Situation wird zum „Dünger“ in Sachen Nachfrage: Die Sehnsucht nach Zeit im Freien und der Wunsch nach Selbstversorgung zeigen Wirkung. „Wir haben heuer so viele Buchungen wie noch nie um die Zeit“, stellt der 52-Jährige fest, der in Oberösterreich zehn Standorte anbietet: in Linz, Leonding, Steyr, Traun und Wels. Im Gegensatz zum Vorjahr musste der Morgentaugarten in Linz-Auhof aufgegeben werden, da der Eigentümer den Pachtvertrag nicht mehr verlängerte. Stadlers Pläne für die Zukunft? „Wir wollen behutsam wachsen“, so der Traunviertler.