Wien: Widerstand gegen Bauprojekt in Siedlung

Auf einem Grundstück, auf dem derzeit zwei Einfamilienhäuser mit viel Grün drumherum stehen, soll ein Wohnhaus mit 20 Wohneinheiten entstehen. So will es der Projektträger. Die Anrainer sind entsetzt, empört und wütend über den „Monsterbau“, den man ihnen vor die Nase setzen will. Sie fürchten den Verlust ihrer Wohnqualität und eine Wertminderung ihrer Grundstücke. „Das geplante Wohnhaus grenzt direkt an meinen Grund. Die Gebäudehöhe wäre doppelt so hoch wie derzeit hier üblich“, so eine Anrainerin. Das Projekt soll außerdem Überhänge haben. Was dieses wuchtiger macht. Und die Baufläche maximiert.