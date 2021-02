Ringen um Ausnahmen für Pendler

Was die Kostenübernahme von Tests in Apotheken betrifft (wer nicht in Österreich versichert ist, wird für den Test, den er zur Einreise nach Österreich benötigt, zur Kasse gebeten), zeichnet sich eine Lösung ab. „Im Moment sind Gespräche mit den Versicherungen im Gange. Ich glaube, dass es in dieser Woche noch eine Lösung gibt“, sagte Landeshauptmann Markus Wallner.