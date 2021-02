Zweite Impfstraße in St. Johann im Pongau eröffnet

Bis die Impfkampagne in Salzburg voll anläuft, dürfte es noch bis kommenden April dauern. Am Freitag ging immerhin die erste Impfstraße in Betrieb, die zweite folgte am Samstag in St. Johann im Pongau. „238 Personen haben wir geimpft, von Ärzten über Mitarbeiter des Roten Kreuzes bis zur Bergrettung“, berichtet Landesrettungskommandant Anton Holzer.