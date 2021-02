Moderne Baudirektion für 110 Mitarbeiter ab 2023

Voll im Gang sind die Vorbereitungen zur Errichtung einer neuen Baudirektion in Stoob. In acht Monaten rollen die Maschinen, spätestens Anfang 2023 soll die Inbetriebnahme erfolgen. „110 Arbeitsplätze wird der moderne Stützpunkt im Endausbau umfassen, ein wichtiger Impuls für die Region“, so Landesrat Heinrich Dorner.