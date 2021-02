Jennifer Love Hewitt sieht mit 42 aus wie Teenager

„Tief dankbar, glücklich, albern, verliebt“

Zu dem Foto schrieb der Star an seinem Geburtstag am Montag: „Das ist 42! Tief dankbar, glücklich, albern, verliebt in meine Familie, verheiratet mit dem Mann meiner Träume, 31 Jahre in meinem Traumjob, in Ehrfurcht vor meinen Kindern, inspiriert von meinen Freunden und wie besonders sie sind, wache ich heute Morgen mit einem Lächeln auf meinem Gesicht auf und bin bereit für einen ruhigen und angenehmen Tag. Lass uns das machen 42! Vielen Dank für eure Geburtstagswünsche und die Liebe. Ich fühle es und es bedeutet so viel.“