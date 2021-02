Brand in Perchtoldsdorf: Das Ausmaß der Schäden

Eine gigantische Rauchsäule, weitreichende Sperren, Dutzende Einsatzkräfte: Der Großbrand am Montagabend im niederösterreichischen Perchtoldsdorf hat die Feuerwehren in Atem gehalten. Über Stunden kämpften die Helfer gegen das Feuer an, das offenbar in einem Hotel seinen Ausgang genommen und auf eine Polizeistation übergegriffen hatte. Was zum Brandausbruch führte, wird nun ermittelt. Ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigte Dienstagfrüh das Ausmaß der Schäden.