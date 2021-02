Älteste Felsmalerei Australiens zeigt ein Känguru

Region war damals kühler und trockener

Finch erklärte, die Datierungen trügen „zum besseren Verständnis der Welt bei, in der diese frühen Künstler lebten“. Unter anderem sei es in der Region damals kühler und trockener gewesen als heute. „Wir können niemals wissen, was der Künstler oder die Künstlerin dachte, als er oder sie vor mehr als 600 Generationen dieses Kunstwerk gemalt hat. Aber wir wissen, dass die naturalistische Epoche bis in die letzte Eiszeit zurückreichte.“