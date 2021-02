Jägerin posiert mit Herz von Giraffe - Shitstorm!

Kritik an Abschuss

Auch andere Jäger kritisierten den schlechten Abschuss des Tieres. „Wenn du so einen Fangschuss setzen musst, dann hast du sie wohl einfach nicht gut erwischt. Ich sags nur. Mit solchen Videos spielst du Jagdgegnern in die Hände“, kommentierte einer. Merelize van der Merwe hielt dagegen: „Ich setze immer einen Fangschuss. Sicher ist sicher. Außerdem habe ich schon genug Elefanten gejagt, um zu wissen, was ich tue.“