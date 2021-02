Wackeldackel heizt bei „The Masked Singer“ ein

Als cooler Rapper hat sich der Wackeldackel in Show eins von „The Masked Singer Austria“ präsentiert. In dieser Woche zeigt der „coole Hund“ eine ganz andere Seite von sich und sorgt mit dem Hit „Sunny“ für Discostimmung im Puls-4-Studio. Doch wer könnte unter der Maske stecken? Das versucht am Montagabend das Rateteam rund um Adabei-TV-Lady Sasa Schwarzjirg, Schauspielerin Elke Winkens, Skistar Rainer Schönfelder und Gast-Jurorin Nina Proll herauszufinden.