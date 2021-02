Tabelle ist auch nach Derbysieg noch gefährlich

Verrückt: Vorm Derbysieg war KSV im Abstiegskampf, mit einem Sieg morgen beim Nachtrag in Dornbirn wären die Falken plötzlich mitten im Aufstiegsrennen. Wohin gehören die Falken? Trainer Abdulah Ibrakovic: „Wenn wir so spielen wie zuletzt, sicher in das vordere Drittel. Aber die Tabelle ist gefährlich, wir sind noch nicht in der sicheren Zone. Wenn wir nachlassen, bekommen wir Probleme.“



Wieder unterwegs

Bereits heute macht sich Kapfenberg auf ins Ländle. „Wäre wichtig, dort zu punkten. Dann könnten wir eine andere Musik spielen“, schmunzelt der Trainer. Heißt: Die Platte vom ewigen Abstiegskandidaten hätte dann endlich ausgedient. Der Start ins Frühjahr hätte jedenfalls nicht besser sein können. Ibrakovic: „Schnell und aggressiv nach vorne spielen, das ist meine Vision.“