Warriors unterliegen ohne Curry den Hornets knapp

Ohne Stephen Curry haben die Golden State Warriors am Samstag in Charlotte in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eine knappe 100:102-Niederlage gegen die Hornets erlitten. Mitentscheidend war wohl auch, dass Warriors-Superstar Stephen Curry wenige Minuten vor Beginn wegen eines Unwohlseins wieder in die Kabine zurückbegleitet wurde. Curry hatte für seine jährliche Rückkehr in die Heimat bereits aufgewärmt, musste dann aber passen.