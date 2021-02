Kollision: 84-jähriger E-Biker schwer verletzt

Um zirka 19.15 Uhr waren eine 29-jährige Fahrzeuglenkerin und ihr siebenjähriger Sohn auf der A14 in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Kraftfahrzeug kurz vor der Ausfahrt nach Brand in einer leichten Rechtskurve auf das Bankett und touchierte mit der linken Fahrzeugseite die Mittelschiene. In weiterer Folge schleuderte der PKW rechts quer über beide Fahrstreifen, prallte gegen die Außenleitschiene und kam nach rund 30 Metern zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch verbracht. Die Unfallstelle war in der Zeit von 19.15 bis 20.10 Uhr nur einspurig befahrbar.