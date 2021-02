Austria gegen Rapid II wird für Trainer emotional

"Diese tolle Zeit bleibt unvergessen“

Hofmann, der 181 Spiele unter Pacult absolvierte, schwelgt in Erinnerungen. „Diese tolle Zeit bleibt unvergessen – auch, wenn Peter ein harter Hund war“, lacht der 40-Jährige, der sein letztes Spiel in Klagenfurt mit Rapid verlor: 2:3 am 31. März 2010 im Cup-Viertelfinale gegen Austria Kärnten. Pacult: „Geschenkt wird nix. Da spielt Routine gegen die jungen Wilden!“