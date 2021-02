Supermärkte möchten wieder bis 20 Uhr öffnen

Gewerkschaft lehnt Vorstoß ab

Die Gewerkschaft will bei der kürzeren Öffnung bleiben. „Viele Menschen in Österreich sind im Homeoffice, können daher auch insgesamt ihren Tag anders strukturieren“, argumentiert Anita Palkovich von der Gewerkschaft GPA. „Von dem her sehe ich eigentlich kein Problem, dass das funktioniert.“ Die Vorteile für Handelsangestellte würden bei einer lediglich elf Stunden langen Öffnung jenem Argument überwiegen, wonach bei einer zwölfstündigen Öffnung alle ihr Einkaufsbedürfnis decken könnten. „Das Argument lass‘ ich einfach nicht zählen“, so Palkovich.