Aggressive Verdächtige hielten Polizei in Atem

Wüste Drohungen per Notruf

Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitag dann im zehnten Bezirk zu einem weiteren Polizeieinsatz, diesmal mit Beteiligung der WEGA. Ein 25-jähriger Österreicher hatte zuvor via Notruf mehrfach wüste Drohungen gegen die Polizei ausgestoßen und von in seiner Wohnung gelagerten Waffen gesprochen. Die Beamten verschafften sich daraufhin Zutritt zur Wohnung des mutmaßlichen Täters, der Verdächtige ließ sich laut Fürst widerstandslos festnehmen. Waffen konnten in den Räumen nicht gefunden werden. „Nach einer amtsärztlichen Untersuchung wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt“, berichtete der Sprecher.