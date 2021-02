Romain Grosjean: So leidet er nach dem Feuerunfall

Der damalige Haas-Pilot war Ende November in Bahrain kurz nach dem Start in eine Leitschiene gekracht, sein Auto zerbrach dabei und ging in Flammen auf. 26 Sekunden verbrachte er im Feuer. Wie durch ein Wunder überstand Grosjean den Unfall weitgehend unbeschadet. „Nur“ Operationen an den Händen waren die Folge.