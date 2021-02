Formel 1: Große Veränderungen bei Alpha Tauri 2021

AlphaTauri kämpft in der zweiten Saison unter neuem Namen um die Spitzenposition im Mittelfeld der Formel 1-Weltmeisterschaft. Dieses Motto ist am Freitag bei der Online-Präsentation der Boliden des zweiten Red-Bull-Rennstalls ausgegeben worden. AlphaTauri, früher Toro Rosso, geht mit dem Franzosen Pierre Gasly als Teamleader in die 23 Rennen umfassende Rekord-WM 2021. Neu ist mit dem Japaner Yuki Tsunoda (20) der zweite Fahrer.