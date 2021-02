Demo-Verbot: Innsbrucker Polizei erhöht Präsenz

Die Untersagung einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung, die Samstagnachmittag in Innsbruck hätte stattfinden sollen, sorgte zuletzt für heftige Kritik von Teilen der Politik sowie in den sozialen Medien. Vonseiten der Exekutive geht man wohl davon aus, dass sich nicht alle an das Verbot halten werden. Dementsprechend werde es in der Innenstadt eine erhöhte Polizeipräsenz geben.