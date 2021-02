Fernsehen aus dem Internet in feinstem Full-HD

SAT- und Kabelkunden zahlen drauf

Das Problem, das viele Österreicher beim TV-Empfang via SAT oder Kabel haben: Viele Anbieter strahlen immer noch nicht standardmäßig in HD aus, sondern liefern das hochauflösende Signal nur gegen Aufpreis. Obendrein braucht der Zuseher mit SAT- oder Kabel-Anschluss einen HD-Receiver und oft auch eine Entschlüsselungskarte. Die Hürde hin zum scharfen HD-Fernsehen ist mit klassischen Empfangsmethoden also eine hohe. Mit TV-Streaming über Zattoo holt man dagegen kinderleicht den Lieblingssender in HD-Qualität auf den Fernseher.