Scharfe Kontrollen in steirischer Corona-Hochburg

Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist seit mehr als einer Woche das große steirische Corona-Sorgenkind. Nirgendwo sonst gibt es in Relation zur Einwohnerzahl so viele Neuinfektionen. Ab kommender Woche wird es daher gezielte Kontrollen von Polizei und Bezirkshauptmannschaft geben, etwa bei Friseuren und in Tankstellen, aber auch in Hinterzimmern von Gasthäusern und in Fitness-Studios. Sogar eine Tragepflicht von Schutzmasken im Freien steht im Raum.