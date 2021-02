Tirol nimmt vier Südtiroler Intensivpatienten auf

Weniger als 1000 Infizierte in Tirol

Mit Stand Freitag befanden sich in Tirol insgesamt 82 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, um drei weniger als noch am Vortag. 23 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung. Insgesamt waren in Tirol 971 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Mit 79,5 (Donnerstag: 77,5) wies das Bundesland laut AGES hinter Vorarlberg mit 71,0 weiter die zweitniedrigste Sieben-Tages-Inzidenz aller Bundesländer auf.