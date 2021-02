Vom eigenen Friseurbetrieb in Bayern abgeschnitten

Fiskus will Geld

Nicht nur, dass Katrin Reitbauer den deutschen Verordnungen entsprechend in ihrem Betrieb in Kiefersfelden nicht arbeiten darf, besteht derzeit auch nicht die Möglichkeit, dass sie ihn betreten kann. Nicht einmal die zugestellte Post an ihre Geschäftsadresse darf sie holen. Somit erreichen sie auch keine eventuellen behördlichen Schreiben. Und das könnte auch fatale Folgen für die Unternehmerin haben, da sie in Bezug auf den von ihr betrieblich erwirtschafteten Umsatz dem deutschen Finanzgesetz unterliegt.