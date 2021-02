Dieser Weg führt zum Sieg auf der Reiteralm

Nach dem erfolgreichen Heimweltcup der Snowboardcrosser auf der Reiteralm wollen am Freitag die Skicrosser in der Steiermark nachlegen. Nach dem ÖSV-Doppelsieg in der Quali durch Johannes Rohrweck und Robert Winkler haben die Fans vor den TV-Schirmen (das Rennen ist ab 11.30 live in ORF 1 zu sehen) große Hoffnungen auf den nächsten Heimsieg. Die beste ÖSV-Dame im Weltcup-Tross, Katrin Ofner, erklärte der „Krone“ vorab die wichtigsten Passagen des Kurses am Weg zum Sieg.