Ein Traum! Hämmerle rast zum Heimsieg

Alle Athleten griffen beim Heimweltcup mit breiter Brust im „Roten Trikot“ an - denn „krone.at“ und „kronehit“ als Partner unterstützen das für den abgesagten Weltcup im Dezember im Montafon eingesprungene Event. Am meisten beflügelt auf dem selektiven, anspruchsvollen Kurs war aber Alessandro Hämmerle. „Ich hatte zwar im Finale einen Fehler am Anfang, hab aber noch alles gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Silberne der WM so beflügelt, aber ich hab damit ein großes Ziel abgehakt. Jetzt hab ich keinen Druck mehr und einfach nur mehr Spaß beim Fahren.“