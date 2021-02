Bisher keine Impf-Toten in Österreich

In zwei Fällen schloss schon der Obduktionsbericht einen Zusammenhang aus, bei dreien fiel die Impfung in die Inkubationszeit einer Corona-Erkrankung, infolge derer sie letztlich starben. Und in zehn Fällen bestanden bereits schwerste Vorerkrankungen. Weitere sechs Fälle sind aktuell in Abklärung: Hinweise auf einen Impf-Zusammenhang gab es vorerst nicht.