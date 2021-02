Tests an den Talstationen einiger Bergbahnen

In Zusammenarbeit mit einer Ärztin bieten die Bergbahnen Rosshütte in Seefeld diesen Samstag und Sonntag (8 - 13 Uhr) kostenlose Tests in der Skialm bei der Talstation an. Auch diese Aktion läuft unter „Tirol testet“. „Die Getesteten erhalten an der Kassa eine Bestätigung“, sagt GF Werner Frießer. Man versuche, den Skibetrieb fortzuführen, allerdings müsse er sich wirtschaftlich darstellen lassen.