Ambitioniert! Mick Schumacher träumt vom Podium

Mick Schumacher will in seiner Premierensaison in der Formel 1 da sein, wenn es gilt. „Sollte es wie im letzten Jahr ein paar verrückte Rennen geben, vielleicht kommt ja dann mal ein Podium heraus. Klar, das ist geträumt, aber wir dürfen träumen“, sagte der 21-jährige Neuling der Motorsport-Königsklasse in einem Interview dem Magazin „Auto, Motor und Sport“.