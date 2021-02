Mutter hatte neben Kindern Cannabis-Zucht daheim

Am Montag um 10.30 Uhr wurden Polizeibeamte in St. Georgen an der Gusen durch den Gerichtsvollzieher des Bezirksgerichtes Perg um Unterstützung ersucht, da es in einer Wohnung zu Problemen mit einer Partei gekommen sei. Beim Eintreffen der Streifen öffnete die 33-jährige Frau die Wohnungstür, sodass der Gerichtsvollzieher sowie die Beamten die Wohnung betreten konnten. In der Wohnung waren weiters die drei Kinder der Frau im Alter von zehn Jahren, drei Jahren und neun Monaten anwesend.