148 Millionen Miese: Palantir schreibt Verluste

Die für die CIA und andere Geheimdienste arbeitende US-Datenanalysefirma Palantir ist im ersten vollen Quartal an der Börse weiterhin schnell gewachsen - bleibt aber tief in den roten Zahlen. Der Umsatz stieg im vierten Quartal im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 322 Millionen Dollar (265,5 Millionen Euro), unterm Strich gab es aber einen Verlust von 148 Millionen Dollar, wie Palantir am Dienstag mitteilte.