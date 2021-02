Polizei-Besuch beim verbotenen Fußball-Training

Erinnerungen an LASK

Zur Info: Ein Spieler darf individuell mit einem einzigen Coach aus einem fremden Haushalt trainieren - allerdings nur im Freien und mit dem Mindestabstand von zwei Metern. Sonst ist das Betreten von Sportstätten strengstens untersagt. Der Vorfall erinnert leider auch sehr stark an das verbotene LASK-Training im vergangenen Frühjahr - und diese Aktion kam im ganzen Land gar nicht gut an. Von Mauerwerk-Seite muss man dieses Vergehen rechtfertigen und es vor allem allen anderen Amateur-Klubs in Wien und Österreich erklären! Wollte man sich einen Vorteil erspielen? In der Liga liegt man mit Platz zehn ja deutlich hinter den Erwartungen. Doch das darf auf keinen Fall ein Grund dafür sein.