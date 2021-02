Schwarz: „Der Ski alleine macht‘s dann auch nicht“

Marco Schwarz hat gleich im ersten Bewerb voll zugeschlagen und holt Gold. Der sympathische Kärntner bekommt dabei für den Super-G in der Kombination das Equipment von Aleksander Aamodt Kilde zur Verfügung gestellt. Aber: „Der Ski alleine macht‘s dann auch nicht", stellt „Blacky“ klar. Franziska Gritsch ist hingegen eine junge, aufstrebende Allroundlerin, die im Parallelslalom nur knapp am Einzug in die Top 16 vorbeigeschrammt ist. Beide geben im „Krone“-WM-Studio einen Ausblick auf die technischen Bewerbe.