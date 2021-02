Böhmermann pusht Bremen als Influencer-Paradies

Das Angebot des in Bremen aufgewachsenen Böhmermann wird angenommen: Bis Montagnachmittag gingen mehr als 8000 Bewerbungen ein, wie das ZDF mitteilte. „Die Lizenzen werden an die 50 Bewerber vergeben, die Bremen am überzeugendsten repräsentieren“, so ein ZDF-Sprecher. Influencer sind in sozialen Netzwerken unterwegs und auf Basis von möglichst hohen Follower-Zahlen als Träger für Werbung und Vermarktung gefragt.