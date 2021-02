Australian Open: Der erstaunliche Lauf von Oswald

Dass Doppel-Spezialist Philipp Oswald bei den Australian Open in Melbourne erstmals in seiner Karriere ein Major-Viertelfinale erreicht, war nicht abzusehen. Denn die Vorbereitung des Vorarlbergers, der ein großer Sportfan ist und gerne Fantasy-Ligen spielt, war mit zwei Wochen strenger Quarantäne in einem Hotelzimmer suboptimal. Kolumne von Matthias Mödl.