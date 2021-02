Zwei Jahre Haft nach Bombendrohung

Nur drei Tage nach dem Terror-Anschlag in Wien sprach ein Syrer (33) beim Telefonat mit seiner Botschaft eine gefährliche Drohung aus. Eigentlich wollte er nur einen Reisepass, um in seine Heimat zurückzukehren. Nun soll er in die nächsten zwei Jahre im Gefängnis verbringen. Dagegen erhob der Mann Berufung.