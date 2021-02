Bayerns Söder büßt stark an Zustimmung ein

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder hat es derzeit nicht leicht. Während der CSU-Chef zunehmend in der Kritik für sein hartes Vorgehen in der Corona-Krise steht, rauscht er nun auch noch in ein Umfragetief. Laut einer Online-Befragung sind nur noch weniger als die Hälfte der Bayern mit Söders Arbeit zufrieden. Der Wert sank demnach von 71 Prozent zum Höhepunkt der ersten Corona-Welle auf aktuell nur noch 48 Prozent.