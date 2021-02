Gina Carano äußert sich zum „The Mandalorian“-Aus

„Gebete wurden erhört“

Nun spricht die Darstellerin selbst über ihr Serien-Aus. Zusammen mit der konservativen Nachrichtenwebsite „The Daily Wire“ arbeite sie bereits an einem neuen Projekt. „Sie helfen mir dabei, einen meiner Träume wahr werden zu lassen und meinen eigenen Film zu entwickeln und zu produzieren“, erklärt sie im Gespräch mit ‚Deadline‘. „Meine Gebete wurden erhört. Ich sende eine Nachricht der Hoffnung an alle, die in Angst davor leben, vom totalitären Mob gelöscht zu werden. Ich habe erst begonnen, meine Stimme zu benutzen, die heute freier ist als je zuvor.“