Transitforum Tirol: „Anarchie auf der Straße“

Keine zweite Heimat

Auch die Tiroler Neos äußern sich zu dem Thema: „Man verliert offenbar das große Ganze aus den Augen: Ziel muss sein, dass weniger Lkw durch Tirol donnern“, so LA Andreas Leitgeb. Das Transitforum Tirol appelliert dringlich: „Die Ära ,Verkehr ist Leben’ ist vorbei. Wir sind in der Ära, das zu bewahren, zu erhalten und weiterzugeben, was unsere Großeltern, Eltern aufgebaut und wir weitergeführt haben. Jeder Verkehr hat sich unserer einzigartigen Heimat in den Bergen anzupassen, eine zweite fällt weder vom Himmel, noch können wir sie aus dem Hosensack ziehen“.