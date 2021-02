Arsenal-Match verlegt, aber WAC empfängt Spurs

Das Rückspiel im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League zwischen Arsenal London und Benfica Lissabon wird in Piräus ausgetragen. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag bekannt. Das Spiel am 25. Februar kann aufgrund britischer Einreisebeschränkungen für Reisende aus Portugal nicht wie geplant in London stattfinden. Schon das Hinspiel am 18. Februar wird in Rom gespielt. Der WAC empfängt Tottenham trotzdem!