Brücke wird saniert: Straßensperre am Wochenende

Geländer, Leitschienen, Randbalken - Schritt für Schritt wird seit Montag die Marianumbrücke, die über die Völkermarkter Straße in Klagenfurt führt, abgebaut. Das Tragwerk muss durch ein neues ersetzt werden, nachdem im Zuge einer Überprüfung die Brücke nur noch die „Zustandsnote 4“ erhalten hat. Da in diesem Bereich am Wochenende ein Schutzgerüst errichtet wird, wird die Völkermarkter Straße von Samstag (13. Februar 2021), 8 Uhr, bis Sonntag (14. Februar 2021), 20 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt.