Linzer Chefinspektor wurde vom Dienst suspendiert

„Wir haben aufgrund der ,Krone‘-Berichterstattung von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien den Anzeigeakt angefordert. Den haben wir am Dienstag bekommen. Nach Durchsicht der sehr umfangreichen Unterlagen konnten die zahlreichen Vorwürfe nicht entkräftet werden, sondern haben sich im Gegenteil verschärft“, heißt es aus der Landespolizeidirektion. Deswegen wurde der Chefinspektor am Mittwoch suspendiert.