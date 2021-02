Frostige Halle lässt Sport-Asse zittern

Zu teuer

„Wenn’s in der Nacht noch dazu so kalt ist wie derzeit, ist es in der Früh dort schon frisch“, nickt Weidlinger. Dessen OÖLV die Arena dann letztenSamstag fürs Meeting extra höher temperieren ließ.„Beim Meeting war’s okay. Unter der Woche hatten wir beim Training aber teils unter 15 Grad. Wir würden uns 18 Grad wünschen“, so die WM-Bronzene Verena Preiner. Auf deren Wunsch gestern extra eingeheizt wurde. Die „OÖ-Krone“ wollte sich davon überzeugen und prüfte die Temperatur vor Ort in der Halle: Es hatte nur 16 Grad. „Die Halle dauerhaft wärmer zu halten, würde einfach zu hohe Kosten verursachen“ so Weidlinger.