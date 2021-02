Linzer Online-Kinder-Veranstaltung mit Schieflage

In vergangenen Jahren besuchten die dritten Klassen der Volksschulen den Linzer Bürgermeister immer persönlich. Luger nahm sich für die Kleinen Zeit, gab ihnen eine Führung durchs Alte Rathaus und beantwortete geduldig all ihre Fragen. Doch weil dies heuer aufgrund der anhaltenden Pandemie nicht möglich ist, ließ man sich in seinem Büro etwas neues einfallen: Einen Kinder-Online-Rathaus-Besuch, den „1. Linzer Ferien-KORB.“ Bis gestern konnten Eltern ihre Sprösslinge auf der Homepage des Bürgermeisters dafür anmelden.