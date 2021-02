Corona-Patient legte Feuer und löste Panik aus

Um aus dem Krankenhaus zu fliehen hat ein Mann in der südspanischen Stadt Cadiz ein Feuer gelegt und dabei Panik ausgelöst. Der 63-Jährige zündete am Mittwochabend seine Matratze im sechsten Stock der Universitätsklinik Puerta del Mar an und wollte das entstandene Chaos dazu nutzen, um unbemerkt zu entkommen. Das Personal reagierte jedoch gemeinsam mit Polizei und Feuerwehr so schnell, dass kein anderer Patient zu Schaden kam und der Brandstifter noch im Krankenhaus festgenommen wurde.