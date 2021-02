Klagenfurter Flughafen: Flirt mit Airport Laibach

Alle kleineren Flughäfen wie Klagenfurt, Graz, Linz und Salzburg sind von der Coronakrise massiv betroffen. Die Flugfrequenz bricht drastisch ein. In Klagenfurt sank die Anzahl der Passagiere im Jahr 2020 um 76 Prozent auf 50.000. Die Lilihill-Group will ihre Anteile am Flughafen von 74,9 Prozent aufstocken, um danach mit einer eigenen Airline den Flughafen zu retten.