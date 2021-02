Wildtiere in Not: „Wir brauchen mehr Heu!“

„Wir haben 60 mehrere Hundert Kilo schwere Heuballen schon verfüttert und benötigen nochmals so viele“, sagt Martin: „Es wird heuer wohl noch bis Mitte März dauern, bis in den Bergen die Lawinen abrutschen und das Gras darunter sichtbar wird - die Nahrungsquelle der Wildtiere.“ Die Kosten für die Notfütterungen tragen die Jäger. Sie versuchen damit, auch Wildschäden in den Wäldern vorzubeugen. Lukas: „Es wäre gut, wenn auch andere etwas für das Wild tun würden. Mit Spenden kann jeder den König des Waldes und auch uns unterstützen. Ein Dankeschön dafür!“