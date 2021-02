Handy entlastet nicht bei Vergewaltigungs-Vorwurf

Jetzt wird es eng für einen oberösterreichischen Bürgermeister und Landtagsabgeordneten, der in Wels angeklagt ist, die Amtsleiterin vergewaltigt zu haben. Mit einem alten Handy wollte er sein Alibi untermauern. Doch das Mobiltelefon ist nicht mehr auffindbar. Der Prozess in Wels soll am 11. März fortgesetzt werden.